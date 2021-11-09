Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет

По его словам, Минздрав с большой осторожностью относится к введению бустерной и ревакцинальной дозы.

"Поскольку на фоне общей стратегии вакцинации мы должны балансировать между базовым курсом прививки и максимальной защитой населения и между бустерными дозами", - отметил Кузин.

Он уточнил, что в ближайшие недели будут обсуждаться рекомендации экспертов, после чего будет ясно, примут ли их частично или в полном объеме. На сегодня исследования показывают, что бустерная доза для людей в группе 60+ дает лучший эффект.

"Но, по сути, это не жизненно необходимое показание для проведения ревакцинации. Потому пока вопрос обсуждается. Думаю, что в течение двух недель мы это решим, в том числе и по количеству вакцин, алгоритму предоставления услуги и т.д., поскольку смешивать сейчас разные потоки не стоит", - подчеркнул главный санврач.

Предполагается, что в первую очередь третья прививка будет рекомендована для людей с иммунными проблемами.

"(О бустерной дозе для всех, - ред.) пока речь не идет", - добавил Кузин.