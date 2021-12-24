Кузин допустил ужесточение карантина из-за "Омикрона". И назвал сроки

По его словам, все противоэпидемические меры, такие как вакцинация, ношение масок, дистанцирование, обработка рук, также продолжат работать против штамма "Омикрон".

"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин относительно усиления масочного режима, обработки рук", - отметил Кузин

Он добавил, что основной фокус медиков будет сводиться к выявлению новых случаев "Омикрона" и к максимальному их обследованию.

"Но пересмотр (карантинных мер, - ред.) возможен в конце января, когда мы точно будем иметь обоснованные прогнозы относительно распространения нового штамма", - добавил Кузин.