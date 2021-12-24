RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кузін допустив посилення карантину через "Омікрон". І назвав терміни

Автор: Ілона Свиридова

Адаптивний карантин в Україні можуть посилити, якщо буде широке поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Зокрема, щодо масочного режиму та санітарної обробки рук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

За його словами, протиепідемічні заходи, такі як вакцинація, носіння масок, дистанціювання, обробка рук, також продовжать працювати проти штаму "Омікрон".

"Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені і в наш адаптивний карантин щодо посилення масочного режиму, обробки рук", - зазначив Кузін

Він додав, що основний фокус медиків буде зводитися до виявлення нових випадків "Омікрона" і до максимального їх обстеження.

"Але перегляд (карантинних заходів, - ред.) можливий наприкінці січня, коли ми точно будемо мати обґрунтовані прогнози щодо поширення нового штаму", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 березня 2022 року.

Також Кузін говорив, що "Омікрон" поширюється в основному серед невакцинованих.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинКоронавірус