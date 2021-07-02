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Кузин не исключает COVID-вакцинацию третьей дозой. Решение еще не принято

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Киев, Пятница 02 июля 2021 11:57
Кузин не исключает COVID-вакцинацию третьей дозой. Решение еще не принято Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине не исключают вариант, при котором вакцинация от COVID-19 будет состоять из трех доз, а не из двух как сейчас. На сегодня решение не принято, поскольку исследования только изучаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Есть две стратегии повторной вакцинации. Первая - когда вводится третья доза через 6 месяцев после основной, это так называемая бустерная. И вторая тактика - когда ревакцинация, повторная вакцинация делается через год. Финального решения, какой сценарий выбрать для повторной вакцинации, еще не принято. Мы сейчас изучаем исследования и примем решение, будет ли это бустерная доза или ревакцинация", - отметил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции начнут вакцинировать население третьей дозой.

А в Чили на сегодня изучается возможность введения третьей дозы вакцины Sinovac для борьбы с коронавирусом.

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