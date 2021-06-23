В Чили изучают, нужна ли третья доза вакцины Sinovac от коронавируса
В республике Чили изучают возможность введения третьей дозы вакцины Sinovac для борьбы с коронавирусом. Об этом заявили в правительстве.
Об этом сообщает Reuters.
По словам президента страны Себастьяна Пинера, эксперты в области здравоохранения изучают множество научных исследований, чтобы определить, потребуется ли третья доза вакцины для борьбы с коронавирусом.
Кроме того, глава общественного здравоохранения Паула Даса сообщила, что иследователи сейчас изучают, как долго продлится защита Sinovac. Ожидается, что результаты исследования будут известны уже в следующем месяце.
"Мы думаем, что эти данные покажут, что людям, вакцинированным в феврале и получившим вторую дозу в марте, вероятно, потребуется третья доза к сентябрю", - сказала она.
Отметим, что вакцина Sinovac широко используется в Чили, поэтому власти страны заинтересованы в изучении эффективности этой вакцины, поскольку надеются победить пандемию.
Поскольку согласно исследованиям, китайская вакцина оказалась не сильно эффективной (67% после второй дозы), то правительство задумалось о возможном введении третьей дозы.
Также сообщается, что представители здравоохранения сталкиваются с вопросами о способности этой вакцины противостоять некоторым из наиболее заразных вариантов.
Напомним, эффективность вакцины Sinovac доказали в Бразилии, которая сильно страдает от коронавируса. Там заболеваемость заметно снизилась в целом городе, где применяли эту вакцину.
Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac.