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В Чили изучают, нужна ли третья доза вакцины Sinovac от коронавируса

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Чили, Среда 23 июня 2021 03:34
В Чили изучают, нужна ли третья доза вакцины Sinovac от коронавируса Фото: В Чили исследуют возможность использования третьей дозы Sinovac (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В республике Чили изучают возможность введения третьей дозы вакцины Sinovac для борьбы с коронавирусом. Об этом заявили в правительстве.

Об этом сообщает Reuters.

По словам президента страны Себастьяна Пинера, эксперты в области здравоохранения изучают множество научных исследований, чтобы определить, потребуется ли третья доза вакцины для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, глава общественного здравоохранения Паула Даса сообщила, что иследователи сейчас изучают, как долго продлится защита Sinovac. Ожидается, что результаты исследования будут известны уже в следующем месяце.

"Мы думаем, что эти данные покажут, что людям, вакцинированным в феврале и получившим вторую дозу в марте, вероятно, потребуется третья доза к сентябрю", - сказала она.

Отметим, что вакцина Sinovac широко используется в Чили, поэтому власти страны заинтересованы в изучении эффективности этой вакцины, поскольку надеются победить пандемию.

Поскольку согласно исследованиям, китайская вакцина оказалась не сильно эффективной (67% после второй дозы), то правительство задумалось о возможном введении третьей дозы.

Также сообщается, что представители здравоохранения сталкиваются с вопросами о способности этой вакцины противостоять некоторым из наиболее заразных вариантов.

Напомним, эффективность вакцины Sinovac доказали в Бразилии, которая сильно страдает от коронавируса. Там заболеваемость заметно снизилась в целом городе, где применяли эту вакцину.

Ранее сообщалось, что ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac.

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