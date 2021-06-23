В Чили изучают, нужна ли третья доза вакцины Sinovac от коронавируса

В республике Чили изучают возможность введения третьей дозы вакцины Sinovac для борьбы с коронавирусом. Об этом заявили в правительстве.

По словам президента страны Себастьяна Пинера, эксперты в области здравоохранения изучают множество научных исследований, чтобы определить, потребуется ли третья доза вакцины для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, г лава общественного здравоохранения Паула Даса сообщила, что иследователи сейчас изучают, как долго продлится защита Sinovac. Ожидается, что результаты исследования будут известны уже в следующем месяце.

"Мы думаем, что эти данные покажут, что людям, вакцинированным в феврале и получившим вторую дозу в марте, вероятно, потребуется третья доза к сентябрю", - сказала она.

Отметим, что вакцина Sinovac широко используется в Чили, поэтому власти страны заинтересованы в изучении эффективности этой вакцины, поскольку надеются победить пандемию.

Поскольку согласно исследованиям, китайская вакцина оказалась не сильно эффективной ( 67% после второй дозы), то правительство задумалось о возможном введении третьей дозы.