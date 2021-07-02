ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кузін не виключає COVID-вакцинацію третьою дозою. Рішення ще не прийнято

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 липня 2021 11:57
Кузін не виключає COVID-вакцинацію третьою дозою. Рішення ще не прийнято Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні не виключають варіант, при якому вакцинація від COVID-19 складатиметься з трьох доз, а не з двох як зараз. На сьогодні рішення не прийнято, оскільки дослідження тільки вивчаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1".

"Є дві стратегії повторної вакцинації. Перша - коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна. І друга тактика - коли ревакцинація, повторна вакцинація робиться через рік. Фінального рішення, який сценарій обрати для повторної вакцинації, ще не прийнято. Ми зараз вивчаємо дослідження і приймемо рішення, чи буде це бустерна доза або ревакцинація", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині почнуть вакцинувати населення третьою дозою.

А в Чилі на сьогодні вивчається можливість введення третьої дози вакцини Sinovac для боротьби з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина COVID-19 Вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19