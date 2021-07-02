Кузін не виключає COVID-вакцинацію третьою дозою. Рішення ще не прийнято
В Україні не виключають варіант, при якому вакцинація від COVID-19 складатиметься з трьох доз, а не з двох як зараз. На сьогодні рішення не прийнято, оскільки дослідження тільки вивчаються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі програми "Сніданок з 1 + 1".
"Є дві стратегії повторної вакцинації. Перша - коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна. І друга тактика - коли ревакцинація, повторна вакцинація робиться через рік. Фінального рішення, який сценарій обрати для повторної вакцинації, ще не прийнято. Ми зараз вивчаємо дослідження і приймемо рішення, чи буде це бустерна доза або ревакцинація", - зазначив Кузін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині почнуть вакцинувати населення третьою дозою.
А в Чилі на сьогодні вивчається можливість введення третьої дози вакцини Sinovac для боротьби з коронавірусом.