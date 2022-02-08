ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кузин: обязательность бустерной вакцинации от COVID пока не рассматривается

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 21:53
Кузин: обязательность бустерной вакцинации от COVID пока не рассматривается Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министерство здравоохранения на сегодня не рассматривает обязательность бустерной вакцинации от COVID-19. Но такая вакцинация укрепляет защиту от коронавируса, в том числе от "Омикрон"-штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире "Суспільного".

В частности, он напомнил, что вакцинация от COVID является добровольной за исключением ограниченного перечня профессий.

"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", - добавил Кузин.

Напомним, согласно плану вакцинации от коронавируса на 2022 год, в Украине хотят сделать бустерные прививки всем тем, кто в прошлом году прошел полный курс вакцинации.

Ранее РБК-Украина писало, как сгенерировать новый сертификат в "Дії" после получения бустера.

Читайте РБК-Украина в Google News
вакцинация от коронавируса COVID Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе