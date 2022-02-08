Кузин: обязательность бустерной вакцинации от COVID пока не рассматривается

Министерство здравоохранения на сегодня не рассматривает обязательность бустерной вакцинации от COVID-19. Но такая вакцинация укрепляет защиту от коронавируса, в том числе от "Омикрон"-штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире "Суспільного" .

"Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку, защищен от "Омикрона" и тяжелого течения болезни", - добавил Кузин.

В частности, он напомнил, что вакцинация от COVID является добровольной за исключением ограниченного перечня профессий.

Напомним, согласно плану вакцинации от коронавируса на 2022 год, в Украине хотят сделать бустерные прививки всем тем, кто в прошлом году прошел полный курс вакцинации.

Ранее РБК-Украина писало, как сгенерировать новый сертификат в "Дії" после получения бустера.