Кузін: обов'язковість бустерної вакцинації від COVID поки не розглядається

Міністерство охорони здоров'я на сьогодні не розглядає обов'язковість бустерної вакцинації від COVID-19. Але така вакцинація зміцнює захист від коронавірусу, в тому числі від "Омікрон"-штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в ефірі "Суспільного" .

"Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустера. Його сенс полягає в персональному захисті. Та особа, яка зробила третє щеплення, захищена від "Омікрону" і важкого перебігу хвороби", - додав Кузін.

Зокрема, він нагадав, що вакцинація від COVID є добровільною за винятком обмеженого переліку професій.

Нагадаємо, згідно з планом вакцинації від коронавірусу на 2022 рік, в Україні хочуть зробити бустерні щеплення всім тим, хто минулого року пройшов повний курс вакцинації.

Раніше РБК-Україна писало, як згенерувати новий сертифікат в "Дії" після отримання бустера.