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Кузин рассказал, когда в Украине могут ввести локдаун

Автор: Тиберий Юрик

Главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что эпидемическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, локдаун в Украине могут ввести в ноябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на в эфре Завтрак с 1+1.

"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - сказал Кузин.

Кузин отметил, что еще нет конкретной цифры, при которой в Украине введут усиленный карантин. По его мнению, избежать локдауна не удастся.

"По моему убеждению, что нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", - сообщил главный санитарный врач.

Напомним, что по состоянию на утро 6 сентября в Украине зафиксировано 773 новых случая заражения COVID-19.

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