Кузін розповів, коли в Україні можуть запровадити локдаун

Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що епідемічна ситуація в Україні погіршується. За його словами, локдаун в Україні можуть запровадити в листопаді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на в ефрі Сніданок з 1+1 .

"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - сказав Кузін.

Кузін відзначив, що ще немає конкретної цифри, за якої в Україні запровадять посилений карантин. На його думку, уникнути локдауну не вдасться.

"На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада", - повідомив головний санітарний лікар.