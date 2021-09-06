RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кузін розповів, коли в Україні можуть запровадити локдаун

Автор: Тіберій Юрик

Головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що епідемічна ситуація в Україні погіршується. За його словами, локдаун в Україні можуть запровадити в листопаді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на в ефрі Сніданок з 1+1.

"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити "жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - сказав Кузін.

Кузін відзначив, що ще немає конкретної цифри, за якої в Україні запровадять посилений карантин. На його думку, уникнути локдауну не вдасться.

"На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада", - повідомив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що станом на ранок 6 вересня в Україні зафіксовано 773 нові випадки зараження COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКоронавірусЛокдаун