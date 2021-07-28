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Кузин: нет тенденции выхода из "зеленой" зоны, "красная" будет одинаковой для всех

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Киев, Среда 28 июля 2021 18:58
Кузин: нет тенденции выхода из "зеленой" зоны, "красная" будет одинаковой для всех Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня нет тенденции для выхода Украины из "зеленой" зоны адаптивного карантина. А по действующим правилам в случае введения "красной" зоны ее ограничения будут одинаковыми для вакцинированных и не вакцинированных от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

"Сейчас в Украине действует "зеленая" зона. По всем показателям адаптивного карантина, которые установлены на уровне страны, пока нет тенденции, чтобы мы переходили на следующий уровень. По некоторым регионам мы иногда видим отклонения по тестированию или уровню госпитализации, но такие случаи оперативно расследуются и все-таки ситуация стабильна на уровне государства и каждого из регионов", - отметил Кузин.

По его словам, сейчас сложно прогнозировать, когда страна будет переходить в "красную" или другую зону, но все будет зависеть от показателей адаптивного карантина.

"Пока "красная" зона будет использовать одинаковые требования для вакцинированных и не вакцинированных. Поэтому мы надеемся, что будут расти темпы вакцинации, и мы во время пересмотра требований по карантину сможем учесть особенности в отношении именно вакцинированных людей", - добавил Кузин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские школы смогут работать в случае выхода из "зеленой" зоны, если вакцинируют не менее 80% персонала.

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