Кузін: немає тенденції виходу з "зеленої" зони, "червона" буде однаковою для всіх

На сьогодні немає тенденції для виходу України з "зеленої" зони адаптивного карантину . А за діючими правилами в разі введення "червоної" зони її обмеження будуть однаковими для вакцинованих і не вакцинованих від COVID.

"Зараз в Україні діє "зелена" зона. За всіма показниками адаптивного карантину, які встановлені на рівні країни, поки немає тенденції, щоб ми переходили на наступний рівень. По деяких регіонах ми іноді бачимо відхилення по тестуванню або рівню госпіталізації, але такі випадки оперативно розслідуються і все-таки ситуація стабільна на рівні держави і кожного з регіонів", - зазначив Кузін.

За його словами, зараз складно прогнозувати, коли країна буде переходити в "червону" або іншу зону, але все буде залежати від показників адаптивного карантину.

"Поки "червона" зона буде використовувати однакові вимоги для вакцинованих і не вакцинованих. Тому ми сподіваємося, що будуть зростати темпи вакцинації, і ми під час перегляду вимог щодо карантину зможемо врахувати особливості щодо саме вакцинованих людей", - додав Кузін.