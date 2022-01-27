"ИНВИТРО" делает тест на определение "Омикрона" и других штаммов коронавируса

В 17 регионах Украины подтвержден новый штамм коронавируса "Омикрон", который Всемирная организация здравоохранения уже отнесла к категории вариантов, вызывающих беспокойство из-за темпов распространения. В конце прошлого года в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний предположили, что в течение января - марта 2022 г.

"Омикрон" станет причиной более половины всех случаев инфицирования COVID-19. Исследование на определение нового штамма, а также других идентифицированных на сегодняшний день вариантов SARS-CoV-2, можно сделать в независимой лаборатории "ИНВИТРО".

В "ИНВИТРО" выявляют 10 штаммов коронавируса: так называемый "дикий" штамм, штаммы Alpha, Beta, Gamma и др., а также Delta и Omicron, имеющие на начало 2022 года наибольшее клиническое и эпидемиологическое значение, говорит заведующий клинико-диагностической лаборатории "ИНВИТРО" Павел Набока.

"Дикий" (первичный) штамм SARS-CoV-2 впервые был определен как возбудитель COVID-19 в 2019-м. Сегодня же ВОЗ как такие, что имеют доказанное влияние на протекание пандемии COVID-19 (из-за интенсивности распространения, увеличения патогенности, изменения клинических проявлений заболевания и снижения эффективности имеющихся диагностических и терапевтических средств), классифицированы следующие штаммы: Alpha (впервые выявлен в Великобритании в сентябре 2020 г.), Beta (Южная Африка, май 2020 г.), Gamma (Бразилия, ноябрь 2020 г.), Delta (Индия, октябрь 2020 г.) и Omicron (Южная Африка, Ботсвана, ноябрь 2021 г.).

"Мутация - это генетическая изменчивость вирусу, основная цель которой - улучшить способность вируса к выживанию и распространению. Считается, что чаще всего мутации делают вирус более патогенным (заразным). Однако, не все так однозначно, и большое количество мутаций может сделать вирус, наоборот, нежизнеспособным. Но низкие темпы вакцинации оставляют коронавирусу большее "поле для деятельности", так как увеличивают риски попадания вируса в организм людей с иммунодефицитными состояниями или низкой активностью иммунных реакций. Ослабленная иммунная система людей пожилого возраста, пациентов с иммунодефицитом не может быстро справиться с вирусом, соответственно, у вируса есть время, чтобы мутировать. Если мутация оказывается удачной, она распространяется в вирусной популяции, поскольку новый вариант получает преимущество по сравнению с предыдущими. Предполагают, что именно длительная персистенция (носительство) вируса в организме людей с ВИЧ-инфекцией стала причиной появления "Омикрона", - поясняет Павел Набока.

Определение штамма коронавируса важно, в частности, с точки зрения принятия соответствующих медико-санитарных и эпидемиологических мер, поскольку мутации увеличивают способность вируса к распространению. Например, контагиозность (заразность) "Дельты" до 2,5 раз выше, чем у предыдущих штаммов. А сегодня "Дельту" вытесняет "Омикрон", то есть этот штамм распространяется еще интенсивнее.

Кроме того, изменение свойств вируса может повлиять на скорость и тяжесть протекания заболевания. Поэтому понимание, с каким именно штаммом вируса столкнулся пациент, поможет спрогнозировать последствия COVID-19 для здоровья и позволит принять меры для снижения риска возможных осложнений.

И пациенты "ИНВИТРО", получившие положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, в течение 7 календарных дней с момента взятия биоматериала для первичного исследования могут дополнительно заказать тест на определение штаммов (вариантов) вируса SARS-CoV-2.