"ІНВІТРО" робить тест на визначення "Омікрону" та інших штамів коронавірусу

В "ІНВІТРО" виявляють 10 штамів коронавірусу: так званий "дикий" штам, штами Alpha, Beta, Gamma та ін., а також Delta й Omicron, що мають на початок 2022 року найбільше клінічне та епідеміологічне значення, говорить завідувач клініко-діагностичної лабораторії "ІНВІТРО" Павло Набока.

"Дикий" (первинний) штам SARS-CoV-2 був вперше визнаний як збудник COVID-19 у 2019-му. На сьогодні ж ВООЗ як такі, що мають доведений вплив на перебіг пандемії COVID-19 (завдяки інтенсивності розповсюдження, збільшенню патогенності, змінам клінічних проявів захворювання та зниженню ефективності наявних діагностичних і терапевтичних засобів), класифіковані наступні штами: Alpha (вперше виявлений у Великобританії у вересні 2020 р.), Beta (Південна Африка, травень 2020 р.), Gamma (Бразилія, листопад 2020 р.), Delta (Індія, жовтень 2020 р.) та Omicron (Південна Африка, Ботсвана, листопад 2021 р.).

"Мутація - це генетична мінливість вірусу, основна мета якої - покращити здатність вірусу до виживання та розповсюдження. Вважається, що частіше мутації роблять вірус більш патогенним (заразним). Проте, не все так однозначно, і велика кількість мутацій може зробити вірус, навпаки, нежиттєздатним. Та низькі темпи вакцинації залишають коронавірусу більше «поле для діяльності», оскільки збільшують ризики потрапляння вірусу в організм людей з імунодефіцитними станами або низькою активністю імунних реакцій. Ослаблена імунна система людей похилого віку, пацієнтів з імунодефіцитом не може швидко справитися з вірусом, відповідно, у вірусу є час, щоб мутувати. Якщо мутація виявляється вдалою, вона розповсюджується у вірусній популяції, оскільки новий варіант отримує переваги у порівнянні з попередніми. Припускають, що саме тривала персистенція (носійство) вірусу в організмі людей з ВІЛ-інфекцією стала причиною появи "Омікрона", - пояснює Павло Набока.

Визначення штаму коронавірусу важливо, зокрема, з точки зору прийняття відповідних медико-санітарних та епідеміологічних мір, адже мутації збільшують здатність вірусу до розповсюдження. Наприклад, контагіозність (заразність) "Дельти" до 2,5 разів вища, ніж у попередніх штамів. А сьогодні "Дельту" витісняє "Омікрон", тобто цей штам розповсюджується ще інтенсивніше.

Крім того, зміна властивостей вірусу може вплинути на швидкість та тяжкість протікання захворювання. Тому розуміння, з яким саме штамом вірусу стикнувся пацієнт, допоможе спрогнозувати наслідки COVID-19 для здоров’я людини і дозволить вжити заходів для зниження ризиків ускладнень.

І пацієнти "ІНВІТРО", які отримали позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, протягом 7 календарних днів з моменту взяття біоматеріалу для первинного дослідження можуть додатково замовити тест на визначення штамів (варіантів) вірусу SARS-CoV-2.