Латвия может ввести обязательное тестирование на COVID при въезде из России

Правительство Латвии рассматривает возможность введения обязательного тестирования на коронавирус при въезде из России сухопутным путем. К такой мере планируют прибегнуть для ограничения распространения из РФ Дельта-штамма коронавируса.

Он пояснил, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, более заразный Дельта-штамм коронавируса быстро распространяется. В то же время в Латвии снижены меры безопасности для борьбы с инфекцией, но объемы прививки все еще остается низкими.

"Ведется работа в ряде областей. Мы провели переговоры на уровне экспертов между службами Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел относительно того, как сделать меры контроля за самоизоляцией более эффективными, уделяя особое внимание индийскому штамму", - заявил чиновник.

Также правительство оценивает возможность введения массовых тестирований на пунктах пересечения сухопутных границ. Павлуць пояснил, что рассматривается возможность обязательного тестирования при пересечении Восточной внешней границы Латвии.

"Среди прочего, должны быть оценены возможности и правовая основа для проверки транзитных потоков и водителей грузовиков", - сказал политик.

В то же время он считает, что подобные меры следует ввести в Эстонии и Литве, иначе вопрос взаимных сухопутных границ будет оставаться открытым.

"Риски заключаются в том, что мы не можем позволить себе просто наблюдать за ситуацией в другом месте, профессионалы и ведомства работают в этом направлении. В то же время я призываю осознать, что ситуация потенциально может стать серьезной и обратной. Я понимаю, что это снова звучит страшно, но наш долг - предупреждать об условиях, которые складываются", - подчеркнул Павлуць.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, на прошлой неделе зафиксировано 62% случаев "импорта" коронавируса из третьих стран.