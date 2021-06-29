Латвія може запровадити обов'язкове тестування на COVID при в'їзді з Росії

Уряд Латвії розглядає можливість запровадження обов'язкового тестування на коронавірус при в'їзду з Росії сухопутним шляхом. До такого заходу планують вдатися для обмеження поширення з РФ Дельта-штаму коронавірусу.

Про це 29 червня заявив міністр охорони здоров'я Латвії Даніельс Павцуц на засіданні уряду, передає leta.lv .

Він пояснив, що, попри зниження рівня захворюваності на COVID-19, більш заразний Дельта-штам коронавірусу швидко поширюється. Водночас у Латвії знижені заходи безпеки для боротьби з інфекцією, але обсяги щеплення все ще залишається низькими.

"Ведеться робота в низці областей. Ми провели переговори на рівні експертів між службами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ щодо того, як зробити заходи контролю за самоізоляцією більш ефективними, надаючи особливу увагу індійському штаму", - заявив чиновник.

Також уряд оцінює можливість запровадження масових тестувань на пунктах перетину сухопутних кордонів. Павлуць пояснив, що розглядається можливість обов'якового тестування при перетині східного зовнішнього кордону Латвії.

"Серед іншого, повинні бути оцінені можливості та правова основа для перевірки транзитних потоків та водіїв вантажівок", - сказав політик.

Водночас він вважає, що подібні заходи слід запровадити в Естонії та Литві, інакше питання взаємних сухопутних кордонів залишатиметься відкритим.

"Ризики полягають у тому, що ми не можемо дозволити собі просто спостерігати за ситуацією в іншому місці, професіонали та відомства працюють у цьому напрямку. Водночас я закликаю усвідомити, що ситуація потенційно може стати серйозною та зворотною. Я розумію, що це знову звучить страшно, але наш обов'язок - попереджати про умови, які складаються", - підкреслив Павлуць.

За даними Центру профілактики та контролю захворювань Латвії, минулого тижня зафіксовано 62% випадків "імпорту" коронавірусу з третіх країн.