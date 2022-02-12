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Лекарства, коммуналка, канцелярия. Список товаров для "ковидной тысячи" расширяется

Автор: Валерия Полищук

В Украине на этой неделе расширили программу "єПідтримка", в рамках которой все вакцинированные от коронавируса граждане могут получить 1 тысячу гривен и использовать средства на покупку товаров. Также в программе теперь могут участвовать подростки с 14 лет.

Подробнее в материале РБК-Украина.

Покупка лекарств и оплата коммуналки

Еще в январе участники программы старше 60 лет получили возможность приобрести на 1 тысячу гривен лекарства.

С 14 февраля такую возможность также получат люди с инвалидностью I и II групп. Они смогут покупать лекарства как онлайн, так и в аптеках.

Также с 28 января у людей старше 60 лет и лиц с инвалидностью появится возможность тратить 1 тысячу гривен на коммунальные услуги.

Расширение списка товаров

На этой неделе Кабинет министров расширил перечень товаров, которые смогут приобрести украинцы за "ковидную тысячу".

Теперь средства можно будет потратить на покупку:

  • книг и печатных средств массовой информации,
  • услуг в сфере культуры, спорта или пассажирских перевозок,
  • образовательных услуг,
  • детских внешкольных кружкиов,
  • путевки в летний или спортивный детский лагерь,
  • спортивных товаров,
  • канцтоваров,
  • школьных принадлежностей.

Ранее Кабинет министров распространил выплату 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширил перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги. Постановление вступило в силу с 7 февраля.

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Вакцинация