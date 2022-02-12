Ліки, комуналка, канцелярія. Список товарів для "ковідної тисячі" розширюється

Купівля ліків і оплата комуналки

Ще в січні учасники програми старше 60 років отримали можливість придбати на 1 тисячу гривень ліки.

З 14 лютого таку можливість також отримають люди з інвалідністю I і II груп. Вони зможуть купувати ліки як онлайн, так і в аптеках.

Також з 28 січня у людей старше 60 років і осіб з інвалідністю з'явиться можливість витрачати 1 тисячу гривень на комунальні послуги.

Розширення списку товарів

Цього тижня Кабінет міністрів розширив перелік товарів, які зможуть придбати українці за "ковідну тисячу".

Тепер кошти можна буде витратити на покупку: