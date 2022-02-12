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Ліки, комуналка, канцелярія. Список товарів для "ковідної тисячі" розширюється

Автор: Валерія Поліщук

В Україні цього тижня розширили програму "єПідтримка", в рамках якої всі вакциновані від коронавірусу громадяни можуть отримати 1 тисячу гривень і використовувати кошти на купівлю товарів. Також в програмі тепер можуть брати участь підлітки з 14 років.

Докладніше у матеріалі РБК-Україна.

Купівля ліків і оплата комуналки

Ще в січні учасники програми старше 60 років отримали можливість придбати на 1 тисячу гривень ліки.

З 14 лютого таку можливість також отримають люди з інвалідністю I і II груп. Вони зможуть купувати ліки як онлайн, так і в аптеках.

Також з 28 січня у людей старше 60 років і осіб з інвалідністю з'явиться можливість витрачати 1 тисячу гривень на комунальні послуги.

Розширення списку товарів

Цього тижня Кабінет міністрів розширив перелік товарів, які зможуть придбати українці за "ковідну тисячу".

Тепер кошти можна буде витратити на покупку:

  • книг і друкованих засобів масової інформації,
  • послуг у сфері культури, спорту або пасажирських перевезень,
  • освітніх послуг,
  • дитячих позашкільних гуртків,
  • путівки в літній або спортивний дитячий табір,
  • спортивних товарів,
  • канцтовари,
  • шкільного приладдя.

Раніше Кабінет міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші. Постанова набрала чинності з 7 лютого.

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Вакцинація