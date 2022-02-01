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Лекарство от COVID. Украина начинает использование препарата прямого действия, - Радуцкий

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Киев, Вторник 01 февраля 2022 15:49
Лекарство от COVID. Украина начинает использование препарата прямого действия, - Радуцкий Фото: глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина в прошлом году подписала контракты на рекордные суммы на поставку лекарств против коронавируса. Сегодня, 1 февраля страна начинает использование препаратов прямого действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого в эфире телеканала "Дом".

"Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19, которые только сегодня появились во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство", - подчеркнул он.

По его словам, лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования.

"Они получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, как и Соединенные Штаты, как страны Европейского Союза", - резюмировал Радуцкий.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения препарат "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19.

Добавим, в Минздрав назвали препараты, которые будут применяться для пациентов с коронавирусом.

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