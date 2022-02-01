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Ліки від COVID. Україна починає використання препарату прямої дії, - Радуцький

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 15:49
Ліки від COVID. Україна починає використання препарату прямої дії, - Радуцький Фото: голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна минулого року підписала контракти на рекордні суми на постачання ліків проти коронавірусу. Сьогодні, 1 лютого країна починає використання препаратів прямої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького в ефірі телеканалу "Дом".

"Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які лише сьогодні з'явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки", - наголосив він.

За його словами, ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.

"Вони отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання, як і Сполучені Штати, як країни Європейського Союзу", - резюмував Радуцький.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19.

Додамо, у МОЗ назвали препарати, які будуть застосовуватися для пацієнтів з коронавірусом.

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