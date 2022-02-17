Лекарство от COVID. В Украине зарегистрировали еще один препарат: какой именно

"Препарат "Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени тяжести до среднего и тяжелого и предназначен для использования", - пояснил Ляшко.

Он отметил, еще до регистрации этого препарата Минздрав подписал контракт с его производителем - компанией Pfizer на поставку в Украину 300 тысяч курсов "Паксловида".

"Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформирует дополнительно", - отметил Ляшко.

Министр также напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов "Молнупиравир" - еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

В частности, это противовирусные препараты прямого действия предотвращают размножению вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в форме таблеток, поэтому их удобно принимать. К тому же у них нет особых требований хранения.

"Это лекарство поможет нам в борьбе с COVID-19 и сохранит жизнь пациентам из групп риска", - отметил Ляшко.

Глава Минздрава напомнил о наличии в Украине эффективного профилактического средства для снижения риска тяжелого течения COVID-19.

"Это вакцины против коронавируса - Moderna, Pfizer, CoronaVac. Которые есть в доступе в каждом пункте прививки и центре массовой вакцинации для всех желающих старше 12 лет", - добавил он.