Летняя жара могла вызвать избыточную смертность в Украине, - ученые

"Отметим влияние жаркой погоды в июне 2021 года, которая, вероятно, причастна к около тысячи случаев избыточной смертности", - говорится в обзоре.

По данным НАН, на фоне ее неоднозначной природы ослабла линейная зависимость между региональной избыточной смертностью и количеством летальных случаев при COVID-19.

В относительном выражении общая смертность больше всего выросла в столице - на 21,3%, по сравнению со средним уровнем марта 2015-2019 годов. "В то же время, столица является одним из немногих регионов Украины, где смертность имеет многолетнюю тенденцию к росту", - говорится в сообщении.