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Летняя жара могла вызвать избыточную смертность в Украине, - ученые

Автор: Александр Белоус

По данным Государственной службы статистики Украины, в июне 2021 года умерло на 4,1 тысяч (или же на 9,2%) человек больше, чем в среднем в 2015-2019 годах. При этом летальных исходов при COVID-19 было 1,4 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор текущей эпидемической ситуации, опубликованный на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

"Отметим влияние жаркой погоды в июне 2021 года, которая, вероятно, причастна к около тысячи случаев избыточной смертности", - говорится в обзоре.

По данным НАН, на фоне ее неоднозначной природы ослабла линейная зависимость между региональной избыточной смертностью и количеством летальных случаев при COVID-19.

В относительном выражении общая смертность больше всего выросла в столице - на 21,3%, по сравнению со средним уровнем марта 2015-2019 годов. "В то же время, столица является одним из немногих регионов Украины, где смертность имеет многолетнюю тенденцию к росту", - говорится в сообщении.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

Отметим, по данным Госстата, в январе - июне 2021 года от COVID-19 умерли 35 674 человека (в т. ч. В июне-1 762 человека).

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