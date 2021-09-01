RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Літня спека могла спричинити надлишкову смертність в Україні, - вчені

Автор: Олександр Білоус

За даними Державної служби статистики України, у червні 2021 року померло на 4,1 тисяч (або ж на 9,2%) осіб більше, ніж у середньому у 2015-2019 роках. При цьому летальних випадків при COVID-19 було 1,4 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

"Відзначимо вплив спекотної погоди у червні 2021 року, яка, ймовірно, причетна до близько тисячі випадків надлишкової смертності", - йдеться в огляді.

За даними НАН, на тлі її неоднозначної природи послабилася лінійна залежність між регіональною надлишковою смертністю та кількістю летальних випадків при COVID-19.

У відносному вираженні загальна смертність найбільше зросла у столиці - на 21,3%, порівняно з середнім рівнем березня 2015-2019 років. "Водночас, столиця є одним із небагатьох регіонів України, де смертність має багаторічну тенденцію до зростання", - йдеться зазначають вчені.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня в Києві склала 21,3 градусів тепла, що на 1,8 градусів вище кліматичної норми. З 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.

Відзначимо, за даним Держстату, у січні - червні 2021 року від COVID-19 померли 35 674 особи (у т.ч. у червні - 1 762 особи).

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус