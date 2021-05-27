Летом эпидемия коронавируса станет на паузу, - эксперт

В Украине в летний период ожидается снижение заболеваемости COVID-19 вплоть до осени. При этом ситуация с вакцинацией в стране улучшается.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил иммунолог, глава Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий.
"Летом скорее всего будет ситуация такая же как и в прошлом году, когда количество больных будет уменьшаться, количество тяжелых больных и количество госпитализированных так же будет уменьшаться. Мы будем иметь перерыв до осени", - считает Лапий.
Эксперт отметил, что, несмотря на разговоры о смягчении карантина, никто все ограничения отменять не будет.
"Речь не идет о тех все правила, о которых уже более года говорят, а именно держать дистанцию, пользоваться медицинской маской и чистые руки. Эти правила никто не отменял. Так же, как и никто не отменял правила о количестве людей, которые могут находиться в общих зонах - в кафе, ресторанах", - сообщил он.
Также Лапий добавил, что в Украине улучшается ситуация с вакцинацией от COVID-19.
"Наблюдаются тенденции к улучшению этой ситуации с наличием вакцин. Уже мы получили через закупки вакцины от Pfizer, Coronavac, ожидаем вакцины от AstraZeneca. Это позволит нам увеличить количество вакцинированных, доступность вакцин для населения", - заявил эксперт.
Напомним, вчера министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в Украине планируют смягчить карантин. В частности, планируют снять ограничения по времени для заведений и пустить иностранцев.
Также сообщалось, что сейчас в Украине уже семь регионов частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. При этом вся страна продолжает находиться в "желтой" зоне карантина.