UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лишь 2 региона не готовы выходить из "красной зоны", - KSE

Автор: Ольга Белей

Всего 2 из 25 регионов не удовлетворяют условиям выхода из "красной зоны". Уровень тестирований следует увеличить на четверть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерину Кузьминову во время брифинга.

Согласно презентации, составленной KSE, во вторник, 21 декабря, всего 2 области из 25 регионов, не удовлетворяют условиям выхода из "красной зоны".

"В Волынской и Запорожской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования - 22% и 23% соответственно, при пороговом уровне в 20%. Напомню, рекомендуемый уровень Всемирной организации здоровья составляет - 5%. Поэтому здесь мы видим увеличение больше, чем в 4 раза. Мы рекомендуем этим областям увеличивать объемы тестирования для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости, по крайней мере, на четверть", - заявила она.

Напомним, шесть областей, которые сейчас находятся в "красной" зоне, могут покинуть этот уровень эпидопасности. У них полностью стабилизировались показатели по распространению COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус