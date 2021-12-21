Лише 2 регіони не готові виходити з "червоної зони", - KSE

Всього 2 з 25 регіонів не задовольняють умовам виходу з "червоної зони". Рівень тестувань слід збільшити на чверть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Катерину Кузьмінову під час брифінгу.

Згідно презентації, складеної KSE, у вівторок, 21 грудня, всього 2 області з 25 регіонів, не задовольняють умовам виходу з "червоної зони".

"У Волинській та Запорізькій областях перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 22% і 23% відповідно, при пороговому рівні в 20%. Нагадаю, рекомендований рівень Всесвітньої організації здоров'я становить - 5%. Тому тут ми бачимо збільшення більше, ніж в 4 рази. Ми рекомендуємо цим областям збільшувати обсяги тестування для поліпшення рівня контролю за поширенням захворюваності, принаймні, на чверть", - заявила вона.