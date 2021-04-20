Лишь в шести регионах не превышена норма заполненности кроватей для COVID-больных

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в шести регионах Украины не превышена заполненность больничных кроватей для пациентов с COVID.
Не превышен уровень госпитализаций в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и Херсонской областях.
При этом в восьми областях и Киеве превышена заполненность больничных кроватей с кислородом для пациентов с коронавирусом.
Самая проблемная ситуация наблюдается в больницах Киева - в столице заняты 75,3% коек с кислородом, тогда как норма составляет не больше 65%. Этот показатель превышен в больницах Донецкой (67,4%), Киевской (70,5%), Львовской (70%), Николаевской (67,8%), Одесской (73,4%), Сумской (69,4%), Харьковской (67,4%) и Хмельницкой (68,3%) областях.
В "красной" зоне продолжают находиться больше половины всех регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".
Напомним, вчера в восьми регионах Украины была превышена заполненность больничных кроватей с кислородом для пациентов с коронавирусом.
Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о прохождении Украиной пика заболеваемости во время третьей волны COVID-19. Сейчас ситуация стабилизировалась.
Так, за прошедшие сутки в Украине выявили 8940 новых случаев COVID-19, тогда как в начале апреля число новых заражений доходило до 20 тысяч.