В Лиссабоне на фоне всплеска COVID ужесточают правила въезда и выезда

В столице Португалии Лиссабоне ужесточают карантин и правила въезда и выезда в выходные дни. Для того, чтобы покинуть город или въехать в него, нужен будет COVID-сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает правительство Португалии, передает Reuters .

Решение принято из-за увеличения количества случаев коронавируса. Кроме новых правил въезда-выезда, рестораны, кафе и магазины теперь вынуждены закрываться раньше.

"Мы боремся со временем между прогрессированием болезни и процессом вакцинации", - заявила государственный министр Мариана Виейра да Силва на пресс-конференции.

Число случаев коронавируса в четверг в стране выросло на 1556, что является самым большим скачком с конца февраля.