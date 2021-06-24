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В Лиссабоне на фоне всплеска COVID ужесточают правила въезда и выезда

Автор: Андрей Василюк

В столице Португалии Лиссабоне ужесточают карантин и правила въезда и выезда в выходные дни. Для того, чтобы покинуть город или въехать в него, нужен будет COVID-сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает правительство Португалии, передает Reuters.

Решение принято из-за увеличения количества случаев коронавируса. Кроме новых правил въезда-выезда, рестораны, кафе и магазины теперь вынуждены закрываться раньше.

"Мы боремся со временем между прогрессированием болезни и процессом вакцинации", - заявила государственный министр Мариана Виейра да Силва на пресс-конференции.

Число случаев коронавируса в четверг в стране выросло на 1556, что является самым большим скачком с конца февраля.

Ранее городские власти Лиссабона заявили, что с 1 июля начнут открывать центры вакцинации, которые будут работать ежедневно с утра до ночи. Власти Лиссабона таким образом хотят ускорить темпы вакцинации в городе.

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