Литва надеется покончить с карантином до конца месяца

резвычайную ситуацию уже в июле. Существующих мер принимается достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем.

Однако он предупредил, что Литва сотрудничает с некоторыми странами, в которых выявлены или идентифицируются опасные варианты коронавируса.

начала ноября 2020 года. В последний раз в стране продлевался карантин до 30 июня.