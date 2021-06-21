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Литва надеется покончить с карантином до конца месяца

Автор: Наталья Скороход

В Литве надеются покончить с карантинными ограничениями до конца этого месяца. Локдаун отменят в июле.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Арунас Дулкис, передает национальное радио и телевидение Литвы.

резвычайную ситуацию уже в июле. Существующих мер принимается достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем.

Однако он предупредил, что Литва сотрудничает с некоторыми странами, в которых выявлены или идентифицируются опасные варианты коронавируса.

начала ноября 2020 года. В последний раз в стране продлевался карантин до 30 июня.

Напомним, что Литва расширила список стран, для которых упростят правила въезда. Путешественникам еще из 10 стран не нужно будет проходить самоизоляцию и сдавать тесты.

Ранее сообщалось, что во Франции отменили комендантский час. Заболевших коронавирусом там стало в разы меньше.

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Карантин