Литва сподівається покінчити з карантином до кінця місяця

У Литві сподіваються покінчити з карантинними обмеженнями до кінця цього місяця. Локдаун скасують у липні.
Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Арунас Дулкіс, передає Національне радіо і телебачення Литви.
надзвичайну ситуацію вже в липні. Існуючих заходів приймається достатньо, аби тримати ситуацію під контролем.
Однак він попередив, що Литва співпрацює з деякими країнами, в яких виявлені або ідентифікуються небезпечні варіанти коронавірусу.
початку листопада 2020 року. Востаннє в країні продовжувався карантин до 30 червня.
Нагадаємо, що Литва розширила список країн, для яких спростять правила в'їзду. Мандрівникам ще з 10 країн не потрібно буде проходити самоізоляцію і здавати тести.
Раніше повідомлялося, що у Франції скасували комендантську годину. Хворих коронавірусом там стало в рази менше.