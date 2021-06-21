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Литва сподівається покінчити з карантином до кінця місяця

Автор: Наталья Скороход

У Литві сподіваються покінчити з карантинними обмеженнями до кінця цього місяця. Локдаун скасують у липні.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Арунас Дулкіс, передає Національне радіо і телебачення Литви.

надзвичайну ситуацію вже в липні. Існуючих заходів приймається достатньо, аби тримати ситуацію під контролем.

Однак він попередив, що Литва співпрацює з деякими країнами, в яких виявлені або ідентифікуються небезпечні варіанти коронавірусу.

початку листопада 2020 року. Востаннє в країні продовжувався карантин до 30 червня.

Нагадаємо, що Литва розширила список країн, для яких спростять правила в'їзду. Мандрівникам ще з 10 країн не потрібно буде проходити самоізоляцію і здавати тести.

Раніше повідомлялося, що у Франції скасували комендантську годину. Хворих коронавірусом там стало в рази менше.

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