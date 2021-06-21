Литва сподівається покінчити з карантином до кінця місяця

надзвичайну ситуацію вже в липні. Існуючих заходів приймається достатньо, аби тримати ситуацію під контролем.

Однак він попередив, що Литва співпрацює з деякими країнами, в яких виявлені або ідентифікуються небезпечні варіанти коронавірусу.

початку листопада 2020 року. Востаннє в країні продовжувався карантин до 30 червня.