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Литва послаблять карантинні обмеження: бари працюватимуть довше

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Литва, Субота 12 червня 2021 15:53
Литва послаблять карантинні обмеження: бари працюватимуть довше Фото: у Литві послаблюють карантин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Литві послаблюють карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це заявили в уряді.

Про це повідомляє Литовське національне телебачення і радіо.

Повідомляється, що рішення про зняття карантинних обмежень уряд Литви прийме в понеділок. Вони торкнуться правил роботи барів і нічних клубів в умовах загрози коронавірусу.

"Бари, кафе, а також розважальні заклади тепер можуть працювати з 07:00 до 24:00", - йдеться в повідомленні.

Таке послаблення карантинних обмежень працюватиме вже з 17 червня.

Крім того, повідомляється, що міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс заявив, що червень може стати останнім місяцем карантину в країні, якщо ситуація не погіршиться.

"Якщо все піде так, як зараз, будемо сподіватися, що червень буде останнім місяцем, коли у нас з'явиться слово "карантин"", - сказав Дулкіс.

Нагадаємо, що у Польщі також починають знімати карантинні обмеження на час відпусток. Але робити це будуть поступово.

Рані повідомлялося, що у Бразилії хочуть скасувати маски для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу. Про це розповів президент країни.

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