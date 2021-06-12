Литва послаблять карантинні обмеження: бари працюватимуть довше

У Литві послаблюють карантинні обмеження , пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це заявили в уряді.

Про це повідомляє Литовське національне телебачення і радіо.

Повідомляється, що рішення про зняття карантинних обмежень уряд Литви прийме в понеділок. Вони торкнуться правил роботи барів і нічних клубів в умовах загрози коронавірусу.

"Бари, кафе, а також розважальні заклади тепер можуть працювати з 07:00 до 24:00", - йдеться в повідомленні.

Таке послаблення карантинних обмежень працюватиме вже з 17 червня.

Крім того, повідомляється, що міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс заявив, що червень може стати останнім місяцем карантину в країні, якщо ситуація не погіршиться.

"Якщо все піде так, як зараз, будемо сподіватися, що червень буде останнім місяцем, коли у нас з'явиться слово "карантин"", - сказав Дулкіс.