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Литва отправила Украине более 50 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

В среду, 4 августа, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Оставшиеся 77 тысяч доз поступят в Украину в ближайшие несколько недель.

"Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом", - заявили в Миздраве Литвы.

Напомним, партия вакцин от Литвы предназначена для иммунизации военнослужащих из резерва.

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УкраинаЛитваВакцина от коронавируса