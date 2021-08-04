Литва отправила Украине более 50 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca

В среду, 4 августа, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Оставшиеся 77 тысяч доз поступят в Украину в ближайшие несколько недель.
"Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом", - заявили в Миздраве Литвы.
Напомним, партия вакцин от Литвы предназначена для иммунизации военнослужащих из резерва.