ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Литві виявили перший випадок Delta-варіанту COVID

Новость на русском →
Литва, Четвер 17 червня 2021 17:59
У Литві виявили перший випадок Delta-варіанту COVID Фото: у Литві виявили перший випадок Delta-варіанту COVID (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Литві вперше виявлено Delta-штам коронавірусу, який вперше зафіксований в Індії. Чоловік, у якого його виявили, прилетів до Вільнюса 31 травня.

Про це повідомила в четвер Національна лабораторія громадської охорони здоров'я (НЛГОЗ) Литви, передає Delfi.

"Ми відстежили весь ланцюжок приїзду цієї людини в Литву, ми знаємо, де і як він ізолювався. Зараз ми інтенсивно співпрацюємо з адміністрацією компанії, в яку ця людина приїхала працювати", - сказав директор Клайпедського департаменту НЛГОЗ Раймундас Грігалюнас.

Чоловік, у якого встановили дельта-штам, прилетів до Вільнюса 31 травня, і відразу ж поїхав в Клайпеду, де ізолювався. Коронавірус у нього встановили 2 червня під час профілактичного тестування, жодних симптомів під час діагностики у нього не було.

Зараз влада Литви з'ясовує, хто сидів у літаку поруч з цією людиною. Цим людям рекомендують пройти профілактичне тестування.

"Ми розуміємо, що весь світ потроху відкривається, тому від появи штамів не можемо захиститися. Однак, приділяючи їм особливу увагу всередині країни, можемо припинити їхнє поширення. Тому у всіх випадках, коли коронавірус встановлений у людини, яка повернулася з-за кордону, ми передаємо зразки на дослідження послідовності ДНК вірусу", - сказала представник НЛГОЗ Гедре Алексене.

Нагадаємо, лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний Delta-варіант коронавірусу. Вони помітили симптоми, яких зазвичай не буває у пацієнтів зі звичайним COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19