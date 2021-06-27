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В Литве всех заболевших коронавирусом будут проверять на штамм Delta

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Литва, Воскресенье 27 июня 2021 12:51
В Литве всех заболевших коронавирусом будут проверять на штамм Delta Фото: В Литве будут проверять на штамм Delta (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Литве всех пациентов с COVID-19 будут проверять на штамм Delta. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Литвы.

Об этом сообщает национальное Литовское телевидение и радио.

Такое решение приняли в Минздраве в рамках усилий по контролю над распространением опасного штамма, впервые обнаруженного в Индии. Известно, что в стране зарегистрировано уже 6 случаев коронавируса Delta.

Вначале для выявления опасного штамма в Литве уходило около двух недель. Теперь же результаты дополнительного тестирования возвращаются в течение 24 часов, что позволяет ответственным органам действовать быстро.

Также, усиленные меры контроля за опасным штаммом вируса включают тестирование контактов с низким уровнем риска. Также литовцев будут тестировать на рабочих местах, в школах или в общинах.

Напомним, что доминирование штамма Delta прогнозируют этим летов в Германии. Чтоб избежать этого, власти усилили вакцинацию населения.

Ранее сообщалось, что коронавирус Delta уже зафиксировали и в Украине. Пока известно о двух случаях болезни.

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