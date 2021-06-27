В Литве всех заболевших коронавирусом будут проверять на штамм Delta

В Литве всех пациентов с COVID-19 будут проверять на штамм Delta . Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Литвы.

Об этом сообщает национальное Литовское телевидение и радио.

Такое решение приняли в Минздраве в рамках усилий по контролю над распространением опасного штамма, впервые обнаруженного в Индии. Известно, что в стране зарегистрировано уже 6 случаев коронавируса Delta.

Вначале для выявления опасного штамма в Литве уходило около двух недель. Теперь же результаты дополнительного тестирования возвращаются в течение 24 часов, что позволяет ответственным органам действовать быстро.