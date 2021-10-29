Локдаун для 15 областей. Уже завтра "красная" зона расширится

Уже завтра, 30 октября, еще 7 областей Украины перейдут в "красную" зону карантина. Таким образом общее количество областей, где введен локдаун, увеличится до 15.
Какие области "покраснеют" и список ограничений - в материале РБК-Украина,
В полночь 30 октября в "красную" зону карантина попадут:
Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы:
Также под запретом проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус.
В "красной" зоне без ограничений, но с соблюдением масочного режима, продолжают работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.
Также не запрещается работа центров массовой вакцинации и пунктов прививки.