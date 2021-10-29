Локдаун для 15 областей. Уже завтра "красная" зона расширится

Кто попадет под локдаун

В полночь 30 октября в "красную" зону карантина попадут:

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Хмельницкая;

Черниговская области.

Какие ограничения будут действовать

Ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений;

учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Также под запретом проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.

Ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы или будут иметь отрицательный тест на коронавирус.

Где ограничений нет

В "красной" зоне без ограничений, но с соблюдением масочного режима, продолжают работать АЗС, банки, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Также не запрещается работа центров массовой вакцинации и пунктов прививки.