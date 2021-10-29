Локдаун для 15 областей. Вже завтра "червона" зона розшириться

Хто потрапить під локдаун

Опівночі 30 жовтня до "червоної" зони карантину потраплять:

Житомирська;

Івано-Франківська;

Київська;

Луганська;

Львівська;

Хмельницька;

Чернігівська області.

Які обмеження будуть діяти

Обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи:

закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);

ТРЦ та інших розважальних закладів;

закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;

непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Також під забороною проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

Обмеження не діють, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус.

Де обмежень немає

У "червоній" зоні без обмежень, але з дотриманням маскового режиму, продовжують працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини.

Також не забороняється робота центрів масової вакцинації та пунктів щеплення.