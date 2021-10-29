Локдаун для 15 областей. Вже завтра "червона" зона розшириться

Вже завтра, 30 жовтня, ще 7 областей України перейдуть до "червоної" зони карантину. Таким чином загальна кількість областей, де введено локдаун, збільшиться до 15.
Які області "почервоніють" та список обмежень - в матеріалі РБК-Україна,
Опівночі 30 жовтня до "червоної" зони карантину потраплять:
Обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи:
Також під забороною проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.
Обмеження не діють, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус.
У "червоній" зоні без обмежень, але з дотриманням маскового режиму, продовжують працювати АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини.
Також не забороняється робота центрів масової вакцинації та пунктів щеплення.