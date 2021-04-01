Локдаун в Киеве: кто будет контролировать соблюдение ограничений
В четверг, 1 апреля, было опубликовано постановление о локдауне в Киеве. Он начнет действовать в столице с понедельника, 5 апреля.
Об этом говорится в постановлении комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, опубликованном на сайте КГГА.
Так, с 5 апреля соблюдение ограничительных мер будут контролировать Национальная полиция, патрульная полиция, управление Госпотребслужбы в Киеве, КП "Муниципальная охрана", межрегиональное управление "Укртрансбезопасности", а также районные администрации столицы.
Напомним, с 5 апреля Киев вводит ограничения на работу метрополитена и наземного общественного транспорта. Как минимум до 16 апреля в нем будут перевозить только по специальным пропускам.
Кроме того, если Киев до 16 апреля выйдет из "красной" зоны, локдаун в столице отменят.
Добавим, что с 5 апреля в Киеве будет ужесточен карантин. В столице будут закрыты школы и детские сады, ограничена работа общественного транспорта, включая метро. При этом с 1 апреля в Киеве будут запрещены продуктовые ярмарки.