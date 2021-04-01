Локдаун у Києві: хто буде контролювати дотримання обмежень

У четвер, 1 квітня, було опубліковано постанову про локдаун в Києві . Він почне діяти в столиці з понеділка, 5 квітня.

Про це йдеться в постанові комісії з питань ТЕБ та НС , опублікованому на сайті КМДА.

Так, з 5 квітня дотримання обмежувальних заходів будуть контролювати Національна поліція, патрульна поліція, управління Держпродспоживслужба в Києві, КП "Муніципальна охорона", міжрегіональне управління "Укртрансбезпека", а також районні адміністрації столиці.

Нагадаємо, з 5 квітня Київ вводить обмеження на роботу метрополітену і наземного громадського транспорту. Як мінімум до 16 квітня в ньому будуть перевозити тільки за спеціальними перепустками.

Крім того, якщо Київ до 16 квітня вийде з "червоної" зони, локдаун в столиці скасують.

Додамо, що з 5 квітня у Києві буде посилено карантин. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади, обмежена робота громадського транспорту, включаючи метро. При цьому з 1 квітня в Києві будуть заборонені продуктові ярмарки.