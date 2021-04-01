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Локдаун у Києві: хто буде контролювати дотримання обмежень

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 16:28
Локдаун у Києві: хто буде контролювати дотримання обмежень Фото: поліцейський патруль в парку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 1 квітня, було опубліковано постанову про локдаун в Києві. Він почне діяти в столиці з понеділка, 5 квітня.

Про це йдеться в постанові комісії з питань ТЕБ та НС, опублікованому на сайті КМДА.

Так, з 5 квітня дотримання обмежувальних заходів будуть контролювати Національна поліція, патрульна поліція, управління Держпродспоживслужба в Києві, КП "Муніципальна охорона", міжрегіональне управління "Укртрансбезпека", а також районні адміністрації столиці.

Нагадаємо, з 5 квітня Київ вводить обмеження на роботу метрополітену і наземного громадського транспорту. Як мінімум до 16 квітня в ньому будуть перевозити тільки за спеціальними перепустками.

Крім того, якщо Київ до 16 квітня вийде з "червоної" зони, локдаун в столиці скасують.

Додамо, що з 5 квітня у Києві буде посилено карантин. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади, обмежена робота громадського транспорту, включаючи метро. При цьому з 1 квітня в Києві будуть заборонені продуктові ярмарки.

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