Локдаун в Киеве: кто будет контролировать соблюдение ограничений

В четверг, 1 апреля, было опубликовано постановление о локдауне в Киеве . Он начнет действовать в столице с понедельника, 5 апреля.

Об этом говорится в постановлении комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС , опубликованном на сайте КГГА.

Так, с 5 апреля соблюдение ограничительных мер будут контролировать Национальная полиция, патрульная полиция, управление Госпотребслужбы в Киеве, КП "Муниципальная охрана", межрегиональное управление "Укртрансбезопасности", а также районные администрации столицы.

Напомним, с 5 апреля Киев вводит ограничения на работу метрополитена и наземного общественного транспорта. Как минимум до 16 апреля в нем будут перевозить только по специальным пропускам.

Кроме того, если Киев до 16 апреля выйдет из "красной" зоны, локдаун в столице отменят.

Добавим, что с 5 апреля в Киеве будет ужесточен карантин. В столице будут закрыты школы и детские сады, ограничена работа общественного транспорта, включая метро. При этом с 1 апреля в Киеве будут запрещены продуктовые ярмарки.