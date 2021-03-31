Локдаун в Киеве могут ужесточить в пятницу: названо условие

По его словам, карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решение об усилении карантина", - сообщил он.

Рубан отметил, что в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезопасность" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта... Фиксируют многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

Сейчас город находится в "красной" зоне карантина, также в Киеве действуют дополнительные карантинные ограничения, введенные местными властями.