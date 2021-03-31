Локдаун у Києві можуть посилити в п'ятницю: названо умову

За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.

"Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалось, то буде в п'ятницю прийматись рішення щодо посилення карантину", - повідомив він.

Рубан зазначив, що у місті можуть припинити роботу дитсадків, молодших класів (1-4 класи) і роботу громадського транспорту.

"Що стосується транспорту, то можна сказати, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки по контролю транспорту... Виявляються чисельні порушення правил", - повідомив він.

Наразі місто перебуває в "червоній" зоні карантину, також в Києві діють додаткові карантинні обмеження, введені місцевою владою.