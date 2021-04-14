ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Локдаун в Киеве: школы остаются закрытыми, транспорт - по спецпропускам

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 13:09
Локдаун в Киеве: школы остаются закрытыми, транспорт - по спецпропускам Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля. Это означает, что школы и садики остаются закрытыми, а общественным транспортом можно воспользоваться только по специальным пропускам.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на время локдауна останутся закрытыми все школы и детские сады.

"Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать пока по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку", - отметил Кличко.

Он также добавил, что не будут работать продуктовые ярмарки.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 апреля в Киеве разрешили монтаж летних площадок возле ресторанов. Однако работать они смогут только после полного снятия карантинных ограничений "красной" зоны.

Также стало известно, что в Киеве изменили график движения поездов в метро на время локдауна. В частности, интервал между поездами в пиковое время увеличили до 2 минут, потому что пассажиропоток упал в несколько раз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Виталий Кличко Киев Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19