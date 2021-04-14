Локдаун в Киеве: школы остаются закрытыми, транспорт - по спецпропускам

Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля. Это означает, что школы и садики остаются закрытыми, а общественным транспортом можно воспользоваться только по специальным пропускам.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на время локдауна останутся закрытыми все школы и детские сады.

"Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать пока по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку", - отметил Кличко.

Он также добавил, что не будут работать продуктовые ярмарки.