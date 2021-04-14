Локдаун в Києві: школи залишаються закритими, транспорт - за спецперепустками
Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня. Це означає, що школи і садочки залишаються закритими, а громадським транспортом можна скористатися тільки за спеціальними перепустками.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, на час локдауна залишаться закритими всі школи і дитячі садочки.
"Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме поки за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування працюють тільки на винос або доставку", - зазначив Кличко.
Він також додав, що не будуть працювати продуктові ярмарки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 15 квітня в Києві дозволили монтаж літніх майданчиків біля ресторанів. Однак працювати вони зможуть тільки після повного зняття карантинних обмежень "червоної" зони.
Також стало відомо, що в Києві змінили графік руху поїздів у метро на час локдауна. Зокрема, інтервал між поїздами в піковий час збільшили до 2 хвилин, тому що пасажиропотік упав у кілька разів.