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Локдаун в Києві: школи залишаються закритими, транспорт - за спецперепустками

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 13:09
Локдаун в Києві: школи залишаються закритими, транспорт - за спецперепустками Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня. Це означає, що школи і садочки залишаються закритими, а громадським транспортом можна скористатися тільки за спеціальними перепустками.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на час локдауна залишаться закритими всі школи і дитячі садочки.

"Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме поки за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування працюють тільки на винос або доставку", - зазначив Кличко.

Він також додав, що не будуть працювати продуктові ярмарки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 15 квітня в Києві дозволили монтаж літніх майданчиків біля ресторанів. Однак працювати вони зможуть тільки після повного зняття карантинних обмежень "червоної" зони.

Також стало відомо, що в Києві змінили графік руху поїздів у метро на час локдауна. Зокрема, інтервал між поїздами в піковий час збільшили до 2 хвилин, тому що пасажиропотік упав у кілька разів.

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