Локдаун в Киеве: как работает транспорт
С 23 марта Киев официально попадет в "красную" зону карантина. Вместе с тем нормы карантинных ограничений "красной" зоны предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.
Как работает транспорт в Киеве во время локдауна, в материале РБК-Украина.
В понедельник, 22 марта, транспорт в столице работает, но с посадкой в пределах 50% количества мест.
Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее сообщил, что окончательное решение относительно работы общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта.
В КГГА считают, что общественный транспорт в городе должен работать.
Отметим, что ограничения "красной зоны" предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.
Вчера Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры совместно с Минздравом разработать вопросы функционирования транспорта в "красных" зонах.
Напомним, в Украине обнаружили 7893 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений во Львовской, Одесской и Киевской областях.
Ранее сообщалось, что Киев с 23 марта попадет в "красную" зону. При этом жесткий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.