Локдаун в Киеве: стало известно, когда могут ослабить ограничения

Строгие ограничения, введенные на время локдауна в Киеве, могут ослабить уже на этой неделе. Решение об этом будут принимать завтра, 28 апреля.
Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабление строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля. В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которая состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию", - отметил Кличко.
По его словам, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев станет следующим регионом, который выйдет из "красной" зоны карантина. Соответствующее представление в государственную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС уже подал Минздрав.
А начальник столичного управления Госпотребслужбы Олег Рубан в комментарии РБК-Украина сообщил, что если Киев выйдет из "красной" зоны до Пасхи, то в городе не будут оставлять жесткий карантин на праздничные дни.