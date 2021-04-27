RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Києві: стало відомо, коли можуть послабити обмеження

Автор: РБК-Україна

Суворі обмеження, введені на час локдауна в Києві, можуть послабити вже цього тижня. Рішення про це прийматимуть завтра, 28 квітня.

Про це в Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в столиці не буде погіршуватися, ми не виключаємо ослаблення суворих обмежень, які місто запровадило до 30 квітня. У середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони приймуть рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію ", - зазначив Кличко.

За його словами, локдаун в Києві дав позитивні результати, і кількість нових випадків захворювання почала знижуватися. Але в столиці досі багато смертельних випадків від коронавірусу і важких хворих.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину. Відповідне подання в державну комісію з питань ТЕБ ​​та НС вже подало МОЗ.

А начальник столичного управління Держспоживслужби Олег Рубан в коментарі РБК-Україна повідомив, що якщо Київ вийде з "червоної" зони до Великодня, то в місті не будуть залишати жорсткий карантин на святкові дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївКарантинЛокдаун