Локдаун в Киеве: как в столице придерживаются ограничений

Локдаун и "красная" зона в Киеве

Усиленный карантин в столице объявили на фоне стремительного ухудшения эпидситуации из-за коронавируса. Срок его действия - с полуночи 20 марта по 9 апреля включительно.

Кроме того, 19 марта по критериям Минздрава Киев оказался в "красной" зоне карантина. Ее ограничения соответствуют введенным местными властями, но дополнительно может быть устновлен запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки. Соответсвующее решение должна принять Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Какие ограничения действуют

На время локдауна в Киеве запрещается проведение всех массовых мероприятий. Спортивные соревнования профессиональных команд будут проходить без зрителей.

Запрещено проведение богослужений и прочих религиозных мероприятий, если не соблюдается условие - не более 1 человека на 10 кв.м.

Ограничивается деятельность заведений общепита - кафе, бары, рестораны могут работать только на вынос и доставку заказов.

Запрещается посещение учебных заведений, кроме учащихся 1-4 классов школ и детских садов. После каникул старшеклассники будут учиться дистанционно.

Кинотеатры, музеи, театры, концертные площадки и прочие учреждения культуры будут закрыты до 9 апреля.

Запрещается работа развлекательных заведений, детских центров, ТРЦ (за исключением магазинов продуктов, средств гигиены, бытовой химии, аптек, зоотоваров, цветов на территории ТРЦ).

Непродовольственные магазины смогут работать только на выдачу товаров. Также на локдауне будут закрыты непродовольственные рынки, павильоны, ярмарки.

Ограничивается число пассажиров общественного транспорта (маршрутки, троллейбусы, трамваи) - не более половины мест для сидения в салоне. Обязательный масочный режим.

Посещение бассейнов и групповые занятия в фитнес-центрах запрещены.

Всем предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы до 9 апреля.

Что разрешено во время локдауна

супермаркеты и продуктовые магазины будут работать в обычном режиме при соблюдении противоэпидемических норм. В торговых залах площадью более 200 кв.м. - не более 1 человека на 20 кв.м;

разрешается торговля средствами личной гигиены, бытовой химии, цветами, товарами для животных;

разрешена работа зон питания в аэропортах;

заведения общепита в гостиницах будут работать в часы завтрака - с 06:00 до 11:00.

обслуживание клиентов салонов красоты и парикмахерских - только по предварительной записи. Также по записи разрешаются тренировки в спортзалах;

банки, почта и АЗС (без зон кафе) продолжат работать в Киеве во время локдауна;

Штрафы за нарушение карантина

За нарушение карантинных ограничений в Украине предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 1-3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов - от 17 до 54 тысяч грн или арест на полгода.

Если действия лица привели к распространению болезни - ограничение или лишение свободы на 3 года.

Если нарушение стало причиной смерти или привело к серьезным последствиям для третьих лиц - тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.