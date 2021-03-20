Локдаун у Києві: як в столиці дотримуються обмежень

Локдаун і "червона" зона в Києві

Посилений карантин в столиці оголосили на тлі стрімкого погіршення епідситуації через коронавірус. Термін його дії - з опівночі 20 березня по 9 квітня включно.

Крім того, 19 березня за критеріями МОЗ Київ опинився в "червоній" зоні карантину. Її обмеження відповідають введеним місцевою владою, але додатково може бути встановлена заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення. Відповідне рішення повинна прийняти Держкомісія з ТЕБ та НС.

Які обмеження діють

На час локдауну в Києві забороняється проведення всіх масових заходів. Спортивні змагання професійних команд будуть проходити без глядачів.

Заборонено проведення богослужінь та інших релігійних заходів, якщо не дотримується умова - не більше 1 людини на 10 кв.м.

Обмежується діяльність закладів громадського харчування - кафе, бари, ресторани можуть працювати тільки на винос і доставку замовлень.

Забороняється відвідування навчальних закладів, крім учнів 1-4 класів шкіл і дитячих садів. Після канікул старшокласники будуть навчатися дистанційно.

Кінотеатри, музеї, театри, концертні майданчики і інші установи культури будуть закриті до 9 квітня.

Забороняється робота розважальних закладів, дитячих центрів, ТРЦ (за винятком магазинів продуктів, засобів гігієни, побутової хімії, аптек, зоотоварів, квітів на території ТРЦ).

Непродовольчі магазини зможуть працювати тільки на видачу товарів. Також на локдауне будуть закриті непродовольчі ринки, павільйони, ярмарки.

Обмежується число пасажирів громадського транспорту (маршрутки, тролейбуси, трамваї) - не більше половини місць для сидіння в салоні. Обов'язковий масковий режим.

Відвідування басейнів і групові заняття у фітнес-центрах заборонені.

Всім підприємствам рекомендовано перевести співробітників на дистанційний режим роботи до 9 квітня.

Що дозволено під час локдауну

супермаркети і продуктові магазини працюватимуть у звичайному режимі при дотриманні протиепідемічних норм. У торгових залах площею понад 200 кв.м. - не більше 1 людини на 20 кв.м;

дозволяється торгівля засобами особистої гігієни, побутової хімії, квітами, товарами для тварин;

дозволена робота зон харчування в аеропортах;

заклади громадського харчування в готелях працюватимуть в години сніданку - з 06:00 до 11:00.

обслуговування клієнтів салонів краси та перукарень - тільки за попереднім записом. Також за записом дозволені тренування в спортзалах;

банки, пошта і АЗС (без зон кафе) продовжать працювати у період жорсткого карантину;

Штрафи за порушення карантину

За порушення карантинних обмежень в Україні передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1-3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів - від 17 до 54 тисяч грн або арешт на півроку.

Якщо дії особи призвели до поширення хвороби - обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

Якщо порушення стало причиною смерті або призвело до серйозних наслідків для третіх осіб - тюремне ув'язнення на термін від 5 до 8 років.