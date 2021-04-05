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Локдаун в Киеве: на улицах пробки, транспорт работает по спецпропускам

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 09:30
Локдаун в Киеве: на улицах пробки, транспорт работает по спецпропускам Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве начал действовать усиленный локдаун. С самого утра на улицах города образовались большие пробки.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Пробки образовались по всему Киеву. На на правом берегу пробки на проспекте Победы (возле станций метро "Святошин", "Нивки", "Житомирская"), проспекте Любомира Гузара, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, улице Вячеслава Черновола, улице Юрия Ильенко.

Также затруднено движение транспорта на Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкая, улице Набережно-Рыбальская, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры. Пробки образовались на Майдане Независимости, возле Мариинского дворца, возле станции метро "Арсенальная".

Локдаун в Киеве: на улицах пробки, транспорт работает по спецпропускамФото: в Киеве образовались значительные пробки (Google Maps)

Значительные пробки на Северном и Дарницком мостах. На на левом берегу города осложнено движение транспорта на Дарницком шоссе, проспекте Николая Бажана, проспекте Соборности, Броварском проспекте, а также на Харьковском шоссе.

Отметим, в Киеве начал действовать ужесточенный карантин. Он предусматривает проезд в общественном транспорте только по спецпропускам. Поэтому в городе стали больше ездить на такси.

Фото: в Киеве образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тем временем, в самом общественном транспорта почти пусто. У входа в метро и на общественных остановках стоят правоохранители, которые контролируют ситуацию с соблюдением правил карантина.

Напомним, в Киеве в несколько раз выросли цены на службы такси на фоне перехода общественного транспорта на работу по спецпропускам.

Отметим, решение о продлении усиленного локдауна в Киеве будет принято на следующей неделе.

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