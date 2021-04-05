Локдаун у Києві: на вулицях затори, транспорт працює за спецперепустками

Сьогодні у Києві почав діяти посилений локдаун . Від самого ранку на вулицях міста утворились великі затори.

Про це свідчать дані карти Google Maps .

Затори утворились по всьому Києву. На правому березі затори на проспекті Перемоги (біля станцій метро "Святошин", "Нивки", "Житомирська"), проспекті Любомира Гузара, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, бульварі Лесі Українки, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка.

Також ускладнено рух транспорту на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери. Затори утворились на Майдані Незалежності, біля Маріїнського палацу, біля станції метро "Арсенальна".

Фото: у Києві утворились значні затори (Google Maps)

Значні затори на Північному та Дарницькому мостах. На лівому березі міста ускладнено рух транспорту на Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, Броварському проспекті, а також на Харківському шосе.

Зазначимо, у Києві почав діяти посилений карантин. Він передбачає проїзд у громадському транспорті тільки за спецперепустками. Тому у місті почали більше їздити на таксі.

Фото: у Києві утворились затори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тим часом, у самому громадському транспорту майже пусто. Біля входу в метро та на громадських зупинках стоять правоохоронці, які контролюють ситуацію з дотриманням правил карантину.